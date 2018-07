Vettel kracht in die Mauer! Hamiltons Sensation

Der Ferrari-Star Sebastian Vettel hat sein Heimrennen aus der Pole Position in Angriff angenommen, doch der Heimfluch beim Deutschland-GP bleibt bestehen - denn Vettel krachte in Führung liegend nach zwei Drittel des GP‘s durch das Kiesbett in die Mauer (Video oben)! Das hochdramatische Rennen gewann am Ende Lewis Hamilton, der von Startplatz 14 (!) aus losgefahren war, vor Valteri Bottas (beide Mercedes), Dritter wurde Kimi Räikkönnen im Ferrari. Damit verlor Vettel auch die WM-Führung an Hamilton.