Schlangen, Insekten & Co. in den heimischen Gärten

Was gibt’s Schöneres, als an einem lauen Sommerabend im Garten zu sitzen - bis plötzlich das leise Surren der Gelsen dem Frieden ein Ende setzt. Oder man panisch aufschreckt, weil sich etwas durch den Garten schlängelt. Allerdings - Insekten, Reptilien und Co. sind wichtig für die Natur! Und weil ihr natürlicher Lebensraum immer mehr verschwindet, flüchten sie in unsere Gärten.