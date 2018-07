Schlechtes Wetter: Die Badegäste bleiben aus

Kleiner Zuwachs an Gästen am Presseger See

Einzig am Pressegger See zeigt man sich relativ zufrieden. „Natürlich war der letzte Sommer eine Ausnahme. Betrachtet man aber die vergangenen fünf Jahre, so haben wir heuer sogar einen kleinen Zuwachs an Gästen erhalten“, freut sich der Bürgermeister von Hermagor, Siegfried Ronacher.