Junger Raser (18) verlor seinen Führerschein

An der Wiener Bundesstraße in Traun führten Polizisten Geschwindigkeitsmessungen durch - und blitzten den 18-jährigen Probescheinbesitzer aus Linz mit 133 km/h in der 70er-Zone! Die Beamten hielten den jungen Raser auf, der seinen Führerschein an Ort und Stelle abgeben musste und auch nicht mehr weiterfahren durfte. Das Auto gehörte übrigens auch nicht ihm, sondern einem Freund.