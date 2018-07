British Open: Kisner & Johnson mit Halbzeitführung

Das US-Duo Kevin Kisner und Zach Johnson liegt nach zwei Runden der 149. British Golf-Open mit 136 Schlägen gemeinsam an der Spitze. Außenseiter Kisner spielte am Freitag in Carnoustie an Schottlands Ostküste bei nass-kalten Bedingungen eine 70er-Runde, Johnson schloss mit einer 67 zu seinem bei sechs unter Par haltenden Landsmann auf.