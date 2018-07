Schiebung? Unglaublich, was die Verteidiger machen

Schon in der ersten Halbzeit fielen drei Tore nach der 44. Minute (Halbzeit 1:2) (Luftetari musste den Goalie tauschen, deshalb die Verlängerung). Das alles war schon kurios, was sich aber in der 93. Minute zutrug, wird noch lange für Diskussionsstoff sorgen: Die Albaner führten 3:2, man hätte für den Sieg nur noch einen letzten Angriff abwehren müssen, stattdessen spielte sich die folgende Slapstick-Nummer in der albanischen Verteidigung ab: