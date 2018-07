Serbe ging gleich dreimal Schein-Ehen ein

Der Serbe heiratete kurze Zeit später, im August 2015, erneut eine Landsfrau (30). So konnte sich auch diese Dame in offiziell in Salzburg niederlassen. Die beiden ließen sich nach wenigen Monaten im Juni 2016 scheiden. Die 30-Jährige holte daraufhin ihren „richtigen“ Lebensgefährten (33), mit dem sie bereits zwei Kinder hat, von Serbien nach Salzburg. Die beiden heirateten im November 2016, damit durfte die ganze Familie in Österreich bleiben.