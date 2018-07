Prügelnder Macron-Mitarbeiter festgenommen

Nachdem die französische Staatsanwaltschaft am Donnerstag wegen einer Prügelattacke ein Ermittlungsverfahren gegen einen für Sicherheit zuständigen leitenden Mitarbeiter von Staatschef Emmanuel Macron eingeleitet hatte, ist der Mann am Freitagvormittag zu näheren Befragungen in Polizeigewahrsam genommen worden. Der Franzose soll bei einer Demonstration am 1. Mai einen Teilnehmer gewalttätig angegriffen haben, wie ein Video von dem Vorfall offenbar zeigt (siehe oben).