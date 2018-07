Miley Cyrus: Traumhochzeit geplatzt!

Ein Bekannter des ehemaligen Hollywood-Paares verriet nun in einem Interview mit „OK! Australia“: „Er möchte Kinder und es nicht mehr länger vor sich herschieben, während Miley einen etwas anderen Plan verfolgt. Er ist wirklich am Boden zerstört. Miley hat die Pläne einer Hochzeit immer weiter aufgeschoben und irgendwann hat es ihm gereicht. In den letzten Monaten haben sie sich auch nicht mehr besonders gut verstanden. Sie will gerade einfach nicht heiraten, was auch jeder erkannte. Jeder außer Liam. Seine Familie riet ihm schon länger dazu, das Licht am Ende des Tunnels zu ersuchen, aber er hatte einfach zu großes Vertrauen in Miley. Jetzt fühlt er sich allerdings wie ein Idiot.“