Häufigster Krebstod durch Lungenkarzinom

Nur in vier Bundesländern wird ein Tumorregister geführt, das Land Kärnten investiert 230.000 Euro dafür. Ziel der Daten ist es, qualitätsgesicherte Behandlungen zu sichern. Der aktuelle Bericht liefert Daten aus 2013, denn im Tumorregister wird auch die Fünf-Jahres-Überlebensrate angeführt. 2013 erkrankten in Kärnten 3157 Personen an Krebs, 1486 starben daran.