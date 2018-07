CR7-Präsentation: Er will Juves Geschichte prägen

EIne Weltmarke

Ronaldo ist längst eine Marke, „CR7“ ist ein Garant für klingelnde Kassen beim Merchandising und bei Sponsorenverträgen. Am Wochenende machten Gerüchte die Runde, wonach Juve kurz nach Bekanntgabe des Transfers in einer Nacht mehr als 500.000 Ronaldo-Trikots verkauft haben soll. Auch am Ende der Pressekonferenz posierte Ronaldo noch einmal mit dem Trikot mit der obligatorischen Rückennummer 7, die der Kolumbianer Juan Cuadrado an ihn abtrat. Für den Turiner Traditionsverein ist die Ablösesumme an Real in Höhe von 112 Millionen Euro ein absolutes Novum - und hat finanzielle Bedenken aufgeworfen. Doch die Rekordausgaben könnten sich am Ende durch die Strahlkraft Ronaldos rechnen.