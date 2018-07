Die Zugbegleiter filmen künftig auch selbst mit

Es sei gleich vorweggenommen: Gefilmt wird nur in strittigen Situationen, wenn es zu verbalen Entgleisungen oder zu einer Gefährdung des Personals oder der Gäste kommen könnte. „Die Kameras erfüllen vor allem einen präventiven Zweck und wirken in zweiter Stufe deeskalierend“, erklärt Wolfgang Riesch vom Regionalmanagement der ÖBB in Salzburg. Wenn das Gegenüber der Zugbegleiter sein Verhalten auf dem Bildschirm der Bodycams sieht, beruhigt sich die Situation meist schnell. „Ich fühle mich dadurch sicherer“, freut sich Stephanie Anton. Sie ist im gesamten Nahverkehr im Einsatz. In welchen Situationen das Personal darauf zurückgreifen wird, kann noch nicht gesagt werden, denn „das liegt im subjektiven Empfinden“.

14 dieser Kameras werden im Bundesland eingesetzt. Zehn davon im Großraum Salzburg, jeweils zwei in Bischofshofen und Saalfelden - und das ausschließlich im Nahverkehr. „Mitarbeiter können selber entscheiden, ob sie diese benutzen wollen. Alles basiert auf Freiwilligkeit“, sagt Projektleiter Friedrich Maier.

Die Zugbegleiter erhalten dafür eine strenge Ausbildung, damit der Datenschutz genau eingehalten wird. Etwa müssen sie vor dem Filmen darauf hinweisen, dass die Aufnahme gestartet wird. Danach werden die Daten auf einem eigenen, speziellen Computer, gespeichert, nirgendwo anders können sie heruntergeladen werden. „Der Rechner hat keinen Netzwerkanschluss und die Aufnahmen sind eigens verschlüsselt“, erklärt Maier. Wenn der Mitschnitt keine straferelevanten Inhalte aufweist, wird er nach 72 Stunden gelöscht. Aufgenommen wird in gestochen scharfer Full HD-Qualität.