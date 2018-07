So herzig sind die Taufbilder von Prinz Louis

Neben einem weiteren Foto, das nur die fünfköpfige Familie zeigt, veröffentlichte der Palast noch ein wundervolles Foto, das Kate alleine mit ihrem Sohn zeigt. Stolz lächelnd blickt sie Louis dabei an, der mit halb geöffneten Augen in ihren Armen liegt. Das Bild sei nach der Taufe im Garten von Clarence House entstanden, verrät der Kensington-Palast. Wenig später reichten Kate und William noch ein weiteres Bild nach. Darauf schenkt der kleine Täufling seiner Mama sein strahlendstes Lächeln. So süß!