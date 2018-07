Unfälle mit Motorrad: Schlimme Serie geht weiter

Motorradfahrer haben Hochsaison - und wie schon in den vergangenen Tagen waren am Sonntag einige von ihnen in schwere Verkehrsunfälle in der Steiermark verwickelt. So krachte in Fischbach ein 49-Jähriger auf der L 114 in den Pkw eines Weizers (47), der sich nach einem missglückten Überholversuch in eine Kolonne einreihte. Der Motorradfahrer stürzte und wurde mit schweren Verletzungen zum LKH Bruck an der Mur geflogen.