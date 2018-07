Gratis Abkühlung: Freier Zugang am See

„Nach der Arbeit und vor allem für Benutzer des Radweges ist eine kostenlose Erfrischung in den Kärntner Seen optimal“, erklärt Landeshauptmann Peter Kaiser, der die Initiative im Jahr 2016 ins Leben gerufen hat. Jetzt eröffnete Kaiser gemeinsam mit Landesrat Martin Gruber eine weitere freie Einstiegsstelle in den Wörthersee. Nämlich in Velden-Augsdorf. Der idyllische Zugang liegt direkt an der L96 Wörthersee-Südufer-Straße, kurz nach der Ortschaft Auen. Er ist mit einer gelben Tafel gekennzeichnet. Auch am Millstätter- und am Weißensee sind freie Zugänge geplant.