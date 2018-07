100-Meter Sturz: Neunjährige ist stabil

Gute Nachrichten aus dem Klinikum Klagenfurt: Jenes neunjährige Mädchen, das - wie berichtet - am Freitag auf dem „Torkofel“ in den Gailtaler Alpen 100 Meter abgestürzt ist, schwebt nicht in Lebensgefahr. Der Zustand ist stabil; allerdings muss das Kind noch einige Tage im Krankenhaus bleiben.