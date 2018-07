Mädchen (9) überlebte 70-Meter-Absturz

Am Freitag ist es am Torkofel im Bezirk Hermagor zu einem Unfall gekommen: Ein neunjähriges Kind rutschte auf einem Wanderweg aus und stürzte rund 70 Meter weit in die Tiefe. Das Mädchen konnte aber von der Bergrettung sicher geborgen werden. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde es mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Klagenfurt gebracht.