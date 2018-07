Druckabfall: 33 Reisende statt am Strand im Spital

Das Flugzeug war am Freitagabend auf dem Flug von Dublin zum kroatischen Küstenort Zadar, als der Kapitän um die Erlaubnis zur Landung in Hahn bat. „Die Fluggäste klagten über Kopf- und Ohrenschmerzen und litten an Übelkeit“, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am frühen Samstagmorgen. An Bord der mit 189 Menschen besetzten Ryanair-Maschine war es zu einem Druckabfall gekommen.