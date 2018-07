Wasserstoff-Projekt: Verbund als Partner dabei

Elektrolyseanlage des Verbundes

Genau bei diesem Prozedere kommt der Verbund ins Spiel. „Die Erzeugung des Wasserstoffes ist in einer Elektrolyseanlage in der Nähe des Bahnhofes in Mayrhofen geplant, von wo aus die Übergabe an die Zillertaler Verkehrsbetriebe für die Speicherung und Betankung der Züge erfolgt“, verdeutlicht Verbund-Chef Wolfgang Anzengruber. Den Strom liefern die nahe gelegenen Wasserkraftwerke des Stromkonzerns. Das Investitionsvolumen für die Wasserstoff-Infrastruktur liegt bei 15 Millionen €.