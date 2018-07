Robert Kratky gibt bei den Kampftauchern alles

Voller Einsatz unter Wasser und an Land

Diesmal gibt Kratky Einblicke in die maritime Komponente der Spezialkräfte des österreichischen Bundesheers. In Vollmontur und mit Tarnfarbe im Gesicht sieht man ihn als Kampfschwimmer aus dem Wasser tauchen. Das Bezwingen einer steilen Leiter ist mit so viel Gewicht am Körper - zwischen 30 und 50 Kilogramm - sichtlich nicht einfach.