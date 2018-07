Einbrecher tourten durch die Landeshauptstadt

Gleich zwei Einbrüche wurden am Donnerstag in der Landeshauptstadt angezeigt: „In der Klagenfurter Innenstadt wurde in der Mittagszeit ein versperrt abgestelltes Elektrobike im Wert von mehreren Tausend Euro aus dem Foyer eines Mehrparteienhauses gestohlen“, schildert ein Polizist. In Viktring drangen Einbrecher hingegen in der Nacht über ein Bürofenster in ein Firmengebäude ein. Ein Ermittler: „In der Werkstatt brachen sie zwei Getränkeautomaten auf und stahlen daraus Münzen in unbekannter Höhe. Die verursachte Schadenssumme ist noch nicht bekannt.“