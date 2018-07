Ludwig: „Brauchen auch Asylzentren in Europa!“

Zuletzt wurde Doskozil in einem Interview mit der „Presse“ sehr konkret: Es brauche Verfahrenszentren außerhalb Europas, „in der Sahelzone - Niger etwa“. Die Gründe sind für ihn klar: „Man wird das Problem nur mit einer Verfahrenssystematik lösen können, sodass die Flüchtlinge merken: Es ist egal, in welches europäische Land ich geschleppt werde - mein Asylverfahren wird da nicht behandelt.“ All diese Vorstellungen seien mit Christian Kern „paktiert“.