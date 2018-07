Ronaldo: Juventus-Debüt ausgerechnet gegen Real?

Eigentlich ist es nur ein Spiel zur Saisonvorbereitung, wenn Real Madrid am 5. August beim „International Champions Cup“ in den USA auf Juventus Turin trifft. Aber in Spanien wie in Italien blicken die Fans mit Spannung auf die Partie - denn die Frage ist: Wird Superstar Cristiano Ronaldo an diesem Tag zum ersten Mal im schwarz-weißen Juve-Trikot auf dem Platz stehen?