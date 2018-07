Kein Umsturz auf Glockner-Etappe ++ Weening siegt!

Der Gesamtzweite von 2015 rechnet aber noch mit vielen Angriffen in den verbleibenden Tagen. „Die nächste Etappe ist schwer zu kontrollieren und lang. Ich muss mit meinem Team aufpassen. Der schwierigste Tag wird aber wohl der Freitag“, so der 32-Jährige. Pernsteiner sprach von einem schwierigen Tag und gestand, dass er sich im Schlussanstieg taktisch nicht klug verhalten habe. „Ich habe extrem unter der Kälte gelitten, aber am Glockner habe ich mich dann gut gefühlt. Leider habe ich aber den Fehler gemacht, dass ich zu viel geführt habe“, erklärte der 27-Jährige aus dem diesmal nicht so dominanten Bahrain-Rennstall. Aufgrund des geringen Rückstands sei aber „noch alles drinnen“, so Pernsteiner, für den es am Donnerstag in sein Trainingsrevier um Wenigzell geht.