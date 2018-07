Offiziell bestätigt: 4 weitere Buben in Sicherheit

Ein Reporter vor Ort twitterte ein Video, in dem man Krankenwagen sieht, mit denen die am Montag geretteten Burschen ins Krankenhaus eingeliefert wurden. Mindestens ein Helikopter war laut CNN vor Ort. Damit war der Einsatz an diesem Tag beendet. Vier weitere Kinder und der Trainer müssen noch in der Höhle ausharren.