Chaostage in London: Die Zeichen stehen auf Sturm

Chaostage in London: Nach der Revolte in ihrer Regierung droht Theresa May die Revolte in ihrer Partei mit den Hardlinern, die einen strikten Bruch mit der EU anstreben. Und die Revolte kann schon in den nächsten Tagen in ein Misstrauensvotum im Parlament münden. Kommen Neuwahlen? Kommt ein Machtwechsel zur Labour-Party, die in der Brexit-Frage ebenfalls gespalten ist?