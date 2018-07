Höhlen-Einsatz läuft: Drei weitere Buben gerettet

Tech-Milliardär Musk bringt Mini-U-Boot vorbei

Der milliardenschwere Unternehmer Elon Musk hatte den Höhlenrettern am Dienstag vor Ort ein neu entwickeltes Mini-U-Boot zur Verfügung gestellt. Der 47-Jährige berichtete im Kurznachrichtendienst Twitter, dass er inzwischen selbst in dem Höhlenkomplex sei. Das U-Boot wurde auf den Namen „Wild Boar“ (Wildschwein) getauft. So heißt auch das Fußballteam. Die Taucher nahmen das Angebot offenbar nicht an. Musk hatte für seine Aktion auch Kritik geerntet - man warf ihm vor, sich in Szene setzen zu wollen.