Crew rettet Dogge „Darcy“ mit Atemmaske das Leben

„Der Hund begann sehr schnell und unkontrolliert zu hecheln, und so wusste ich - selbst Besitzer einer französischer Bulldogge, dass der Hund überhitzt war und etwas Eis brauchte. Ich habe dem Hund etwas Eis gegeben, doch das hat leider nichts gebracht“, so der Flugbegleiter. So entschied er sich dafür, es mit einer Portion Sauerstoff zu versuchen. „Ich rief ich den Kapitän an und sagte ihm: ,Ich glaube, ich brauche etwas Sauerstoff‘, und er sagte: ,Tu das!‘“, so Fenster. Nach kurzer Zeit war der Vierbeiner wieder putzmunter.