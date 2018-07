Land soll Kauf von 10 Tram-Garnituren mitbezahlen

Kostenteilung auch bei Schienenachse

Um 45 Millionen Euro sollen zehn neue Tram-Garnituren her. „Die müsste das Land zum S-Bahn-Takt eigentlich mitbestellen“, will Haider die Kosten nicht alleine stemmen. Die Kostenteilung zwischen Stadt Linz und Land wurde zuletzt auch für die zweite Schienenachse vereinbart.Wann das Projekt kommen wird, ist noch völlig offen. Unter anderem wird noch immer über eine ober- oder unterirdische Trassenführung debattiert. „Das Vorantreiben der zweiten Schienenachse für Linz, die den östlichen Stadtteil erschließt und gleichzeitig die bestehenden Straßenbahnlinien entlastet, ist von größter Bedeutung“ so Haider.