Neuer Campus für Nordisches Ausbildungszentrum

„Die erbrachten sportlichen wie beruflichen Leistungen können sich sehen lassen“, hatten die am Montag nach Eisenerz angereisten Politiker Blumen im Gepäck. Nicht nur für Sportlandesrat Anton Lang und LH-Vize Michael Schickhofer (beide SPÖ) war der langersehnte Spatenstich ein Pflichttermin, auch Vizekanzler und Sportminister Heinz-Christian Strache (FPÖ) reiste extra aus Wien zu den Feierlichkeiten in die Obersteiermark an.