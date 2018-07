Österreich Vorbild beim Schutz der EU-Außengrenzen

Überraschender Rüffel von EU-Kommissionschef Juncker

Vor zu großem Optimismus in der Asylfrage hatte erst am Freitag EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker Bundeskanzler Sebastian Kurz abgekanzelt: „Die Kommission hat ihre Arbeit gemacht. Wäre ich Ratsvorsitzender, würde ich nicht so großspurig auftreten. Wenn man keine Kompromisse finde, sollte man den Kommissionsvorschlägen einfach zustimmen“, so Juncker.