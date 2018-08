Die Promis bräunen ihre Traumbodys in Mykonos

Weißgetünchte Häuser, türkises Meer, weiße Sandstrände: Kein Wunder, dass die Stars und Sternchen in diesem Jahr besonders gern in Mykonos ihren Urlaub verbringen. Denn wohl nicht einmal in Hollywood ist in den nächsten Wochen die Promi-Dichte so hoch wie auf der griechischen Insel. Emily Ratajkowski etwa machte vor Kurzem Mykonos ganz atemlos! In sexy Bikinis und Badeanzügen - natürlich aus der eigenen Kollektion - rekelte sich vor der Kykladeninsel auf einer Yacht. Hot!