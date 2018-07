Vettel siegt! Hamilton nach Crash noch Zweiter

Erstmals seit Mark Webber 2012 im Red Bull gewann in Silverstone kein Mercedes. In der Konstrukteurs-WM liegen die Silberpfeile nach einem technisch bedingten Doppelausfall vergangene Woche in Spielberg bereits 20 Punkte hinter Ferrari. Bei Red Bull sind es 88 Zähler. Spielberg-Sieger Verstappen drehte sich in Silverstone im Finish von der Strecke. Kurz danach musste der Niederländer seinen Boliden mit einem technischen Gebrechen abstellen. Red-Bull-Teamchef Christian Horner vermutete einen Kupplungsschaden. In den Kampf um die Podestplätze konnten die Bullen auf dem Power-Kurs ohnehin nicht ernsthaft eingreifen. „Ein paar PS mehr wären gut“, sagte Ricciardo. Auch im nächsten Rennen in zwei Wochen in Hockenheim wird Red Bull den Nachteil auf der Geraden noch stark zu spüren bekommen. Größer ist die Chance eine Woche darauf in Ungarn. Dort geht am 29. Juli der letzte Grand Prix vor der Sommerpause über die Bühne.