Alpine-Teamchef Famin tritt mit Ende August zurück

Nur Drittletzter in der Konstrukteurswertung

Alpine steckt in der Formel 1 in der Krise. Der Rennstall, eine Renault-Tochter, ist nur Drittletzter in der Konstrukteurswertung, die für die Prämienverteilung maßgeblich ist. Renault-Geschäftsführer Luca de Meo hatte vor wenigen Wochen Briatore, den früheren Teamchef von Michael Schumacher bei Benetton, als Berater verpflichtet.