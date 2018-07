Umfrage: Union abgesackt, AfD gleichauf mit SPD

Der Asylstreit zwischen CDU und CSU in Deutschland hat allen Koalitionsparteien in der Wählergunst geschadet und der AfD einen Höhenflug beschert. In einer aktuellen Umfrage steigt die rechtspopulistische Partei um drei Punkte auf den Rekordwert von 17 Prozent. Sie ist damit erstmals so stark wie die SPD, die um zwei Zähler nachgibt. Auch die Union verliert zwei Punkte, nur noch 30 Prozent würden sie derzeit wählen.