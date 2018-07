Asylstreit beendet - aber wer hat jetzt gewonnen?

Um wie viele Fälle es überhaupt geht

Im laufenden Jahr wurden laut Medienberichten bis Mitte Juni 18.349 Asylsuchende in Deutschland aufgenommen, die bereits in der europäischen Fingerabdruckdatei Eurodac erfasst waren - also woanders schon registriert wurden. Zudem geht es in der Vereinbarung nur um die deutsch-österreichische Grenze, an der aktuell an drei Stellen kontrolliert wird. Auch bei der Schleierfahndung im Hinterland können illegal eingereiste Asylsuchende angetroffen werden - allerdings ist schwer vorstellbar, dass Menschen, die schon Kilometer von der Grenze entfernt auf deutscher Seite aufgegriffen werden, in Transitzentren kommen können - sie haben ja längst deutschen Boden betreten.