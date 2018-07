Hamilton: „Es fühlt sich an wie in einem Kampfjet“

Ausverkauftes Haus beim Grand Prix von Großbritannien auf dem ehemaligen Militärflugplatz in Silverstone, Wahnsinns-Stimmung auf den Tribünen. „Lewis, Lewis“-Rufe. Und der Lokalmatador brannte im letzten Teil des Qualifyings einen unglaublichen Streckenrekord in den Asphalt - in 1:25,892 war der 33-Jährige aus Stevenage mit seinem Mercedes um gerade mal 44 Tausendstel schneller als WM-Spitzenreiter Sebastian Vettel im Ferrari.