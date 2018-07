Erinnerung an 2015 quält Braunauer

In Deutschland hat sich in den vergangenen Tagen vor allem wegen CSU-Chef und Innenminister Horst Seehofer der Kurs der Deutschen in der Flüchtlingsfrage stark verändert. Die Auswirkungen für Österreich sind noch nicht genau geklärt. Viele Bewohner aus Braunau befürchten ein ähnliches Chaos an den Grenzübergängen, wie es bereits 2015 der Fall war. Damals warteten Tausende Hilfesuchende pro Tag am Stadtplatz darauf, nach Deutschland gebracht zu werden. Als dies für die Einheimischen nicht mehr tragbar war, wurde in der Nähe des Grenzüberganges ein Zeltlager errichtet.