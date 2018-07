„Einen Tierquäler muss man gut im Auge behalten“

„Krone“:Was sind das für Menschen, die in der Lage sind, einem Tier so etwas anzutun?

Barnabas Strutz:Bei Tierquälern handelt es sich in den meisten Fällen um Menschen, die auf die Weise versuchen, über ein Geschöpf Macht auszuüben. Weil sie selbst schwach und ohnmächtig sind und innerhalb der Gesellschaft über keinerlei Macht verfügen.