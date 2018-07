Knapp 3000 Köpfe rauchten in der Innsbrucker Messe

Kurz nach 7.30 Uhr in der Ing.-Etzel-Straße: Tausende Testteilnehmer - von den 3766 angemeldeten kamen schließlich 2897 - strömten zu den Eingängen. Dennoch ging alles ruhig vonstatten. „Das liegt auch daran, dass wir heuer ein paar Punkte adaptiert haben. Es gibt eine Packstation, an der die Bewerber ihre Rucksäcke aus- und einpacken können - und zwar noch bevor sie die in den Hallen nicht erlaubten Gegenstände bei der Garderobe abgeben. Das hat Zeit gespart“, sagt Martina Heidegger, Leiterin Lehre und Studienangelegenheiten.