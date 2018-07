3200 Tische aus Italien für Medizin-Aufnahmetest

Am Freitag ist für mehr als 3600 Bewerber, die ab Herbst in Innsbruck Medizin studieren möchten, der große Tag der Entscheidung: Sie müssen im alles entscheidenden Aufnahmetest in der Messehalle überzeugen! Es ist ein Großevent, das die Veranstalter ein Jahr lang akribisch planen und das ihnen so einiges abverlangt.