Rettungsaktion für Iran-Deal in Wien

Bald könnte es auch wieder die Atomrüstung sein, denn der internationale Atomvertrag kann zwar auf dem Papier gerettet werden, nicht aber in seiner Substanz, nämlich in den erwarteten wirtschaftlichen Früchten für die Menschen im Iran. Auslöser des Volkszorns sind die völlige Unfähigkeit des Mullah-Regimes in der Lenkung einer modernen Wirtschaft sowie die Dürrekatastrophe. Außerdem hat US-Präsident Trump geschworen, das Regime durch Sanktionen zu erwürgen, indem er Unternehmen weltweit bestrafen will, die mit dem Iran Geschäfte machen. Der Erdölexport soll dadurch auf Null gedreht werden. (Der Iran droht im Gegenzug mit der Sperre der Straße von Hormus, also für den Ölexport Saudi-Arabiens und der Golf-Araber).