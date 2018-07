Belgiens „Rote Teufel“ zerstören Neymars WM-Traum!

Brasiliens „Hexa“-Traum ist ausgeträumt! Der fünfmalige Weltmeister musste sich im Viertelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland den „Roten Teufeln“ von Belgien mit 1:2 (0:2) geschlagen geben. Damit steht bereits nach dem zweiten Viertelfinale fest, dass der nächste Weltmeister aus Europa kommen wird. Die „goldene Generation“ Belgiens trifft im Halbfinale am Dienstag in St. Petersburg auf Nachbar Frankreich.