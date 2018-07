„Sozialer Schwarzer“ beschimpft Kurz & Bundes-ÖVP

„Die türkisen Putschisten sitzen nun an der Spitze“

Zudem unterstellte Zangerl den Kurz-Vertrauten in der Bundes-ÖVP einen internen Putsch. Ihm zufolge üben diese Druck auf die eigenen Mandatare aus. „Die türkisen Putschisten sitzen nun an der Spitze und bezahlen mit Zinsen an die Großsponsoren und die Industriellenvereinigung zurück, was die ihnen im Wahlkampf gespendet haben. Das gab es früher in diesem Ausmaß nicht, das ist demokratiegefährdend“, so Zangerl.