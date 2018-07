Alter schützt vor Essstörung nicht

Grundsätzlich kann man jedoch feststellen, dass eine Vielzahl der im fortgeschrittenen Alter Betroffenen bereits in jungen Jahren eine Essstörung aufwiesen. In vielen anderen Fällen lag zumindest ein erhöhtes Risiko vor bzw. war die Krankheit nicht vollständig ausgebrochen. Schon damals fanden diese Personen Gewicht und Aussehen auffallend wichtig. Die Probleme wurden allerdings oft nicht richtig bemerkt oder beachtet. „(Wieder)auslöser stellen dann meist kritische Lebensübergänge dar. Ältere Patientinnen berichten hier oft von Scheidung, Tod des Partners, Pensionierung oder dem Auszug der Kinder“, so Dr. Waldherr. „Gerade Frauen können in den mittleren Jahren dann das Gefühl haben, die Kontrolle über ihr Leben zu verlieren und an Selbstwert einzubüßen. Wird das Selbstkonzept zusätzlich stark von der Zufriedenheit mit Gewicht und Figur beeinflusst, beginnen manche mit ungesunden Diäten. Die Frauen können so in eine Essstörung rutschen.“ Weiters ist der Druck auch auf ältere Menschen, lange schlank und attraktiv zu bleiben, im Laufe der vergangenen Jahrzehnte größer geworden. Einer Studie aus den USA zufolge haben mehr als die Hälfte der über 65-Jährigen Sorge um ihre Figur, darunter auch viele Normalgewichtige. Einige der Befragten gaben sogar an, strikte Diät zu halten, manche nahmen mitunter Abführ- und Schlankheitspillen zu sich. Andere begannen auch plötzlich, übermäßig Sport zu treiben. Zu ähnlichen Ergebnissen kam auch eine kleine Studie in Innsbruck.