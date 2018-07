„Ein guter Zug!“ Hayböck will wieder duchstarten

„Ein guter Zug“

„Es ist in der ganzen Mannschaft ein guter Zug drin und ich merke, dass etwas weitergeht und dass wir alle an einem Strang ziehen. Obwohl Skispringen ein Einzelsport ist versuchen wir, miteinander stärken zu werden. Nur so kommen wir schnell zurück an die Weltspitze“, glaubt der vierfache WM-Medaillengewinner. In der abgelaufenen Saison erreichte Hayböck nach einigen Rückschlägen den 23. Auch der von den Damen zu den Herren gewechselte Cheftrainer ist sehr zufrieden mit der Entwicklung.