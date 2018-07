USA schlagen totalen Verzicht auf Autozölle vor

Autoimporte eine Bedrohung der Sicherheit der USA?

US-Präsident Trump argumentiert im Handelsstreit mit ungerechten Handelsbarrieren in Europa. Derzeit fallen bei Pkw-Importen aus der EU in die USA 2,5 Prozent Zoll an. Die EU erhebt hingegen zehn Prozent Zoll für importierte US-Autos. Im Mai hatte die US-Regierung eine Untersuchung auf den Weg gebracht, ob die Autoimporte eine Bedrohung der nationalen Sicherheit darstellten. In dem Fall könnte sie Strafmaßnahmen verhängen. Die Zeit drängt, denn Ende Juli soll der Untersuchungsbericht vorliegen.