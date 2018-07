F1-Hammer! McLarens Renndirektor tritt zurück

Der Formel-1-Rennstall McLaren hat am Mittwoch den Rücktritt von Renndirektor Eric Boullier verkündet. Der Rücktritt ist Teil einer Neuaufstellung des technischen Managements des Teams vor dem Großen Preis von Großbritannien am Wochenende. Das in der Konstrukteurswertung auf Platz sechs liegende Team teilte mit, dass der Brasilianer Gil de Ferran den neuen Posten eines Sportdirektors übernimmt.