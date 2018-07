Riesen-Eisstanitzel schon zweimal gestohlen

In der Nacht auf Dienstag wurde das Stanitzel schon wieder zum Objekt der Begierde von Dieben. „Der Diebstahl hat sich in der Nacht auf gestern zugetragen. Ich sperre in der Regel um 22 Uhr das Geschäft zu. Da war natürlich noch nichts bzw. das Stanitzel noch da. Um 7 Uhr in der Früh hat es dann der Bademeister in Siegendorf gefunden. Dort ist das Stanitzel im Becken geschwommen“, schilderte der Polizeiausbildner am Mittwoch im APA-Gespräch. Sein Salon trägt übrigens den bezeichnenden Namen „Eisbulle“.