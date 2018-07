Wasserrohrbruch: Straße in Innsbruck überschwemmt

In der Nacht auf Mittwoch ist es gegen 1.40 Uhr in der Burghard-Breitner-Straße in der Reichenau zu einem Wasserrohrbruch gekommen. Die Mitarbeiter der IKB arbeiten intensiv an der Behebung des Schadens, jedoch ist die Wasserversorgung vor Ort bis Mittwoch, 10 Uhr, unterbrochen. Davon sind bis zu 18 Häuser mit rund 600 Bewohnern betroffen. Boxen mit Notwasserpaketen wurden am Gehsteig aufgestellt.